Политика

12:38 21.11.2018

Правительство одобрило "антирейдерский" законопроект

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Правительство одобрило "антирейдерский" законопроект

Кабинет министров поддержал "антирейдерский законопроект", который предусматривает лишение коммунальных предприятий права совершать регистрационные действия, утвердив соответствующее решение на заседании в среду.

"Мы ликвидируем коммунальные предприятия, которые фактически выполняют функции регистраторов и которые имеют самое большое количество проблем, которые возникают при регистрации. 90% жалоб, которые рассматривает комиссия (по вопросам рейдерства - ИФ) и суды по лишению прав собственности на имущество касаются сотрудников этих предприятий", - сказал министр юстиции Павел Петренко, представляя законопроект на правительственном заседании.

Помимо этого, проект закона предлагает отменить плату в размере не менее 1% суммы договора для частных нотариусов. Стоимость услуги предлагается определять исключительно по договоренности сторон. При этом документ предлагает также установить верхнюю границу стоимости нотариальной услуги государственных нотариальных контор на уровне 10 тыс. необлагаемых налогом минимумов.

Как отметил министр юстиции, в 122 районах Украины не работают ни частные, ни государственные нотариусы.

"Первый блок вопросов, которые решает этот законопроект, это ликвидация кадрового дефицита государственных нотариусов в сельской местности", - отметил П.Петренко.

В то же время документ содержит предложение ввести норму, предусматривающую, что право аренды в реестре должно совпадать со сроком действия договора.

Теги: #правительство #законопроект #рейдерство
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