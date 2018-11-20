Политика

18:16 20.11.2018

Фракция "Оппоблок" пока не намерена исключать из своих рядов нардепов вслед за Бойко и Левочкиным

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Фракция "Оппоблок" пока не намерена исключать из своих рядов нардепов вслед за Бойко и Левочкиным

Парламентская фракция "Оппозиционный блок" пока не намерена вслед за Юрием Бойко и Сергеем Левочкиными исключать из своего состава других народных депутатов.

"Таких пока нет", - сказал народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский во вторник в Киеве, отвечая на соответствующий вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

При этом он отметил, что если своими действиями члены фракции будут нарушать устав партии, подыгрывать власти, и предавать интересы избирателей, может последовать исключение.

Теги: #оппоблок #новинский
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