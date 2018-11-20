Новинский отрицает обвинения в подыгрывании власти

Народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский отрицает заявление о том, что фракция работает в пользу власти.

"Те, кто говорит, что действие, которое мы сделали сегодня – это подыгрыш Порошенко. Смешнее политического анекдота не придумаешь: Новинский подыгрывает Порошенко. Меня бьют со всех сторон, а я ему подыгрываю. Это даже не смешно", - сказал он в комментарии журналистам во вторник в Киеве.

"Те люди, которые говорят, что мы подыгрываем власти, напоминают мне тех, кто бежит и кричит: держи вора. Как правило, это кричит сам вор. Кто подыгрывает власти – тот обвиняет в этом других", - добавил народный депутат.

В то же время он отметил, что ему неизвестны фамилии 20 членов фракции "Оппозиционный блок", которые ориентируются на сопредседателя "Оппоблока" Юрия Бойко, которого решили исключить из состава фракции.

В.Новинский также отрицает заявления о том, что "Оппозиционный блок" мертв.

Как сообщалось, фракция "Оппозиционный блок" на заседании во вторник, 20 ноября, приняла решение об исключении Юрия Бойко и Сергея Левочкина из фракции, по словам сопредседателя фракции Александра Вилкула, с формулировкой "за предательство интересов избирателей".