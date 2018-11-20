Рада отказалась лишить неприкосновенности нардепа Березкина

Депутаты отказались удовлетворить представление генерального прокурора Юлия Луценко о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата группы "Воля народа" Станислава Березкина.

В поддержку соответствующего представления на заседании во вторник проголосовали 160 народных депутатов Украины при необходимых 226 для его принятия.

В связи с этим председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не мог поставить на голосование представления о согласии на задержание и арест С.Березкина

Как заявил с парламентской трибуны генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, народному депутату могли инкриминировать совершение преступления по трем статьям Уголовного кодекса: ст.366 (служебный подлог), 191 (присвоение, расхищение имущества) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Ранее на заседании регламентного комитета генпрокурор изложил суть уголовного производства, в котором фигурирует С.Березкин.

"С мая 2016 года детективы НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро – ИФ) расследуют уголовное производство, в рамках которого установили, что с сентября 2013 года по январь 2014-го бенефициарным собственником группы "Креатив", которым по версии следствия является Березкин, действовал по сговору с другими собственниками ПАО "Креатив групп" из числа руководства и общества "Кредитное брокерское агентство" путем злоупотребления служебным положением должностными лицами ЧАО "Креатив" организовал завладение средствами, полученными в "Ощадбанке" под видом заключённого договора кредитной линии в сумме $20 млн", - сказал он.

Генпрокурор отметил, что договор о кредитной линии был заключен с нарушением требований кредитной политики "Ощадбанка" и не был в полном объеме обеспечен залогом.

"Кредит в $20 млн был обеспечен лишь частично недвижимостью, которая на тот момент существовала у заёмщика, а оставшуюся часть средств... фактически залог был сфальсифицирован путем предоставления якобы договора о продаже якобы будущего масла. И эти средства легли в основу обеспечения второй части кредита в сумме 120 млн 219 тыс. 300 грн", - рассказал Ю.Луценко.

По его словам, оригиналов этого договора не оказалось ни у банка, ни у заемщика. "Было установлено, что сами операции, указанные в договоре, не происходили, и предмета залога не существовало", - добавил генпрокурор.

При этом он сообщил, что после перечисления банком кредитных средств деньги из группы "Креатив" вывели и присвоили бенефициары компании.

По информации Ю.Луценко, $20 млн двумя равными траншами были переведены на счета компании, зарегистрированной в Белизе.