Политика

13:09 19.11.2018

Создание ЭКА требует дополнительного финансирования из госбюджета в 112 тыс. грн - Довбенко

1 мин читать
Создание ЭКА требует дополнительного финансирования из госбюджета в 112 тыс. грн - Довбенко

Первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко призвал народных депутатов поддержать законопроект №8114, предполагающий увеличение бюджетного финансирования создания Экспортно-кредитного агентства (ЭКА).

"Этот законопроект важен для создания ЭКА. Мы в этом году выделили 200 млн грн (на создание ЭКА – ИФ), но, к сожалению, не можем реализовать. Пока не хватает всего 112 тыс. грн, чтобы зафиксировать разные юридические организационные процедуры", – отметил он в ходе согласовательного совещания глав фракций и групп парламента в Киеве в понедельник.

Необходимость принятия данного законопроекта отметил также первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Теги: #эка #госбюджет #довбенко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В госбюджете на 2019 год предусмотрено 55 млрд грн на субсидии

Дети журналистов, погибших при исполнении обязанностей, получили право оздоравливаться за счет госбюджета

Пашинский против принятия госбюджета-2019, если не изменится ситуация с выполнением гособоронзаказа

Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО о предложениях к проекту госбюджета на 2019 год в части обороны и нацбезопасности

Кабмин одобрил и направил проект госбюджета-2019 в Раду

Проект госбюджета-2018 предусматривает увеличение выплат военным, создание нового оружия и меры по кибербезопасности

Кабмин одобрил и направил в Раду ко второму чтению доработанный проект госбюджета-2017

Госбюджет-2017 может быть принят вовремя

"Народный фронт" поддержит проект госбюджета-2017 – Яценюк

Рада отказалась повысить прожиточный минимум, минимальную зарплату и пенсию на 5%

ПОСЛЕДНЕЕ

У "справах Майдану" завершено розслідування стосовно заступника голови Дніпровського райсуду Києва

Националистические силы заявили о поддержке "свободовца" Кошулинского на выборах президента

Герасимов призывает лидеров фракций Рады подписать проект постановления о перевыборах мэра и горсовета Смелы

Рада в четверг может рассмотреть проект госбюджета-2019 и лишить неприкосновенности нардепа Березкина

Конкретная дата проведения Объединительного собора будет зависеть от переговоров между украинскими епископами - Павленко

Рада на этой неделе может рассмотреть изменения в Конституцию по курсу в НАТО и ЕС, если будет готово заключение КС

Предварительно планируется, что Объединительный собор Православной церкви пройдет в начале декабря в Киеве

Украина продолжает дискуссии с США относительно нового вооружения

Проект соглашения по Brexit не отвечает интересам британцев - глава лейбористов

Следующие семь дней в контексте Brexit станут решающими для Британии - Мэй

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА