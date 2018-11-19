Создание ЭКА требует дополнительного финансирования из госбюджета в 112 тыс. грн - Довбенко

Первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко призвал народных депутатов поддержать законопроект №8114, предполагающий увеличение бюджетного финансирования создания Экспортно-кредитного агентства (ЭКА).

"Этот законопроект важен для создания ЭКА. Мы в этом году выделили 200 млн грн (на создание ЭКА – ИФ), но, к сожалению, не можем реализовать. Пока не хватает всего 112 тыс. грн, чтобы зафиксировать разные юридические организационные процедуры", – отметил он в ходе согласовательного совещания глав фракций и групп парламента в Киеве в понедельник.

Необходимость принятия данного законопроекта отметил также первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.