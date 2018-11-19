У "справах Майдану" завершено розслідування стосовно заступника голови Дніпровського райсуду Києва

У рамках розслідування "справ Майдану" завершено кримінальне провадження за обвинуваченням заступника голови Дніпровської районної суду Києва у винесенні завідомо неправосудних рішень щодо учасників протестних акцій взимку 2014 року.

Як повідомляє в понеділок прес-служба Генеральної прокуратури України, суддя виніс рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою учасникам акцій протесту, затриманим правоохоронцями 18 лютого 2014 року.

"Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів), ч. 2 ст. 375 КК (постановлення суддею завідомо неправосудного рішення, що спричинило тяжкі наслідки)", - йдеться в повідомленні Генпрокуратури.

Наразі стороні захисту відкрито доступ до матеріалів, після ознайомлення підозрюваного з матеріалами провадження обвинувальний акт буде направлено до суду.

У Генпрокуратурі також зазначили, що слідчі судді Печерського райсуду неодноразово відмовляли в арешті суддів, яких притягуються до кримінальної відповідальності, Апеляційний суд скасовував низку рішень такого роду.

У прес-службі відомства додали, що на дії суддів Печерського райсуду передали скарги до Вищої ради правосуддя, на які належного реагування не було.