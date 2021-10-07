В Запорожье райсуд ввел карантинные ограничения из-за заболевания сотрудников COVID-19

Жовтневый районный суд Запорожья ввел в свою работу жесткие карантинные ограничения из-за заболевания сотрудников COVID-19.

Пресс-служба Жовтневого районного суда г. Запорожья сообщает о том, что у сотрудников ведомства подтверждены случаи заболевания COVID-19.

С целью противодействия распространению особо опасного вирусного заболевания в работе суда введены ограничения, среди которых прекращение приема документов от граждан, юридических лиц, адвокатов, правоохранительных органов и др.; выдача сотрудникам аппарата суда процессуальных документов, прием исковых заявлений , жалоб и др. будет проводиться дистанционно.

Гражданам рекомендовано подавать в суд заявления о рассмотрении дел в их отсутствие , по имеющимся в деле материалам, а также не посещать судебные заседания, в случае, если те не являются участниками процесса.

Кроме того, в суде предупредили запорожцев о возможных задержках в регистрации заявлений, поскольку сотрудники канцелярии находятся на больничном.