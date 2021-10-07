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02:04 07.10.2021

В Запорожье райсуд ввел карантинные ограничения из-за заболевания сотрудников COVID-19

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В Запорожье райсуд ввел карантинные ограничения из-за заболевания сотрудников COVID-19

Жовтневый  районный суд Запорожья ввел в свою работу жесткие карантинные ограничения  из-за заболевания сотрудников COVID-19.

Пресс-служба Жовтневого районного суда г. Запорожья сообщает о том, что у сотрудников ведомства  подтверждены случаи заболевания COVID-19.

С целью  противодействия распространению особо опасного вирусного заболевания  в работе суда введены  ограничения, среди которых  прекращение приема  документов от граждан, юридических лиц, адвокатов, правоохранительных органов и др.; выдача сотрудникам аппарата  суда процессуальных документов, прием исковых заявлений , жалоб и др. будет проводиться дистанционно.

Гражданам рекомендовано  подавать в суд заявления  о рассмотрении дел в их отсутствие , по имеющимся в деле материалам, а также не  посещать судебные заседания, в случае, если те не являются участниками  процесса.

Кроме того, в суде предупредили запорожцев о возможных задержках в регистрации заявлений, поскольку сотрудники канцелярии  находятся на больничном.

Теги: #карантин #райсуд #запорожье
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