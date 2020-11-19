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19:31 19.11.2020

Возобновлена работа Станично-Луганского райсуда - ВСП

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Возобновлена работа Станично-Луганского райсуда - ВСП

В четверг, 19 ноября, Высший совет правосудия отправил двух судей в Станично-Луганский районный суд Луганской области путем временного перевода, благодаря чему в этом суде возобновлена работа.

"В июле 2014 года у связи с обстрелом незаконными вооруженными формированиями поселка городского типа Станица Луганская Луганской области повреждено здание Станично-Луганского районного суда. Суд расположен в непосредственной близости от линии разграничения", - говорится в сообщении пресс-службы ВСП в четверг.

Реконструкция здания суда продолжалась в течение 2018-2019 годов. 1 июня 2020г восстановление здания завершено. Государственной судебной администрацией Украины приняты меры по материально-техническому обеспечению и кадровому наполнению аппарата суда.

"Учитывая то, что в Станично-Луганском районном суде Луганской области созданы надлежащие условия для его работы, командировки двух судей сроком на один год с 3 декабря 2020 года, а именно судьи Чугуевского городского суда Харьковской области Деминой Елены Петровны и судьи Сватовского районного суда Луганской области Поповой Елены Михайловны, дадут возможность восстановить доступ граждан к правосудию в этой местности", - говорится в сообщении.

Решение о начале процедуры командировки в указанный суд Высший совет правосудия принял 15 сентября 2020г.

 

Теги: #станица_луганская #работа #райсуд
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