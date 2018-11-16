Политика

22:01 16.11.2018

"Народный фронт" в январе решит, участвовать ли в президентских выборах; выдвинуть может только члена партии

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"Народный фронт" в январе решит, участвовать ли в президентских выборах; выдвинуть может только члена партии

Политическая партия "Народный фронт" на съезде в январе решит, будет ли выдвигать кандидата в президенты, сообщил лидер партии, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Решение об участии в президентских выборах будет принято съездом партии. Съезд запланирован на январь месяц, потому что последняя дата выдвижения кандидатом в президенты – 4 февраля 2019 года", - сказал он в эфире радио "НВ", которое транслировали в пятницу вечером.

В то же время А.Яценюк подчеркнул, что не намерен участвовать в президентской кампании в качестве технического кандидата для того, чтобы отобрать часть голосов у других претендентов на должность главы государства.

"Это решение примет партия. Не участие – ради участия. Участие – исключительно ради победы", - сказал он.

При этом на вопрос о возможном будущем президентстве, лидер "Народного фронта" ответил: "Что касается пояса президента страны (аналогия с чемпионскими поясами боксеров – ИФ), он обязательно будет. Судьба покажет, когда. Возможно, сейчас. Возможно, позже".

В то же время, отвечая на вопрос о том, может ли премьер-министр Украины Владимир Гройсман стать кандидатом в президенты от "Народного фронта", А.Яценюк заявил, что если партия будет выдвигать кандидата в президенты, это будет исключительно ее член, а В.Гройсман таковым не является.

Между тем политик напомнил, что премьер-министр не говорил о своем решении баллотироваться на должность главы государства.

Теги: #выборы_президента #украина #нарфронт
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