И.Геращенко: РФ отказалась от проведения внеочередного заседания ТКГ в связи с фейковыми выборами на Донбассе

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко заявила, что Российская Федерация отказалась от проведения внеочередного заседания ТКГ в связи с фейковыми выборами на Донбассе.

"Россия, несмотря на готовность представителей ОБСЕ немедленно созвать внеочередное заседание ТКГ в связи с фейковыми выборами на Донбассе, категорически отказалась от этой инициативы Украины, заявив, что "не видит в ней необходимости". ОБСЕ получило от российских представителей соответствующее письмо", - написал И.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Как сообщалось, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) направила официальную ноту с предложением провести внеочередное заседание в связи с проведением фейковых "выборов" на Донбассе и получила согласие представителей ОБСЕ.