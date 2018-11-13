Президент Украины вручил Джемилеву Орден Свободы

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в торжествах в честь 75-летия лидера крымскотатарского народа, уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Как сообщается на официальном сайте главы государства во вторник, П.Порошенко вручил М.Джемилеву "Орден Свободы" в знак признания его значительной роли в возвращении Крыма и освобождения политических узников Кремля.

"Мустафа Джемилев - настоящий герой крымскотатарского и украинского народа. Его вклад в борьбу за утверждение ценностей демократии и свободы неоценим", - отметил П.Порошенко.