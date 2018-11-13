Трамп готовится сменить главу министерства внутренней безопасности

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности смены руководителя министерства внутренней безопасности, сообщает во вторник американская газета "Вашингтон пост" на собственные источники.

По данным собеседников издания, он сообщил советникам о решении сменить главу ведомства, при этом уход нынешнего министра Кирстен Нильсен может произойти в течение ближайших недель.

"Вашингтон пост" отмечает, что Д.Трамп отменил запланированную на эту неделю поездку с К.Нильсен на границу на юге Техаса для инспекции размещенных там войск.

Уже на протяжении нескольких месяцев президент США выражал недовольство работой К.Нильсен в сфере реализации миграционной политики, продолжает издание, отмечая, что он подыскивает более походящую кандидатуру, кто мог бы успешнее реализовывать его идеи в этой области.

Собеседники "Вашингтон пост" сообщили, что заявление по К.Нильсен может прозвучать уже на этой неделе.

В министерстве внутренней безопасности отказались комментировать информацию о возможном уходе К.Нильсен. "Министр удостоена руководить людьми в министерстве внутренней безопасности и привержена выполнению президентской повестки дня в сфере безопасности, направленной на защиту американцев ото всех угроз. И она продолжит заниматься этим", - цитирует "Вашингтон пост" заявление представителя министерства внутренней безопасности Тайлера Хултона.