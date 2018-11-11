В МИД заявляют о неминуемой ответственности и санкциях за проведение незаконных выборов на неподконтрольной части Донбасса

Проведение незаконных выборов в неподконтрольных украинскому правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей повлекут санкции и уголовную ответственность причастных к ним, заявляет спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Фейковые "выборы" не признают. А санкции и уголовная ответственность наступят", - написала М.Беца в своем микроблоге в соцсети Twitter в воскресенье.

При этом она отметила причастность к этому РФ, а также игнорирование ею минских соглашений об урегулировании ситуации на востоке Украины. "Россия играет в покер. Вызывающе игнорирует международное право, Минск", - написала М.Беца.