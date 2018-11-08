Политика

12:58 08.11.2018

Еврокомиссар Хан 9 ноября посетит Украину

2 мин читать
Еврокомиссар Хан 9 ноября посетит Украину

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан в рамках визита в Украину 9 ноября проведет встречи с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкиным и директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.

"9 ноября Украину посетит европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан. Главная цель его визита - обсудить прогресс в осуществлении реформ и внедрении Соглашения об ассоциации. Во время своего визита Хан встретится с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкиным, руководителем НАБУ Артемом Сытником", - говорится в релизе представительства Евросоюза в Украине.

На встрече с В.Гройсманом еврокомиссар представит ему новый регулярный отчет о выполнении Соглашения об ассоциации. В документе содержится оценка прогресса, который Украина достигла в рамках Соглашения об ассоциации в прошлом году.

Й.Хан проведет встречи с представителями гражданского общества – он планирует обсудить с ними последние нападения на активистов. В знак поддержки государственных медиа еврокомиссар встретится с представителями общественного вещателя - руководством и наблюдательным советом.

Кроме того, вместе с координатором системы ООН, координатором по гуманитарным вопросам и постоянным представителем Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани еврокомиссар подпишет соглашение ЕС-ПРООН по поддержке Евросоюзом востока Украины (новая программа ЕС с бюджетом в EUR50 млн).

Теги: #йоханнес_хан #визит
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Меркель прибыла в Киев для встречи с руководством Украины

Еврокомиссар Хан посетит Украину 9 ноября – ЕК

Глава фракции социалистов в ПАСЕ посетит Киев и Краматорск 31 октября – 3 ноября

Спецпосланник ООН по Сирии прибудет в Дамаск для обсуждения вопроса о создании комитета по разработке проекта конституции

Замгоссекретаря США Мэдисон прибыла в Украину

Замгоссекретаря США Мэдисон прибыла в Украину

Помощница госсекретаря США Мэдисон обсудит в Киеве борьбу с коррупцией – Госдеп

Помпео 7 октября встретится в Пхеньяне с Ким Чен Ыном

Климкин посетит штаб-квартиру НАТО

Глава Пентагона отменил визит в Пекин

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада намерена в два раза увеличить зону украинского контроля в Черном море

"Наш край" призывает ввести 5-летний мораторий на полномочия местной власти передавать храмы от одной религиозной общины к другой

Ряд фракций Рады требуют отменить повышение цен на газ для населения

В мире признают российскую гибридную угрозу - экс-постпред Великобритании в ООН

Проблемы Украины с соседними странами исходят от спецслужб РФ, считает Марчук

Порошенко и Юнкер скоординировали позиции по ускорению процедур предоставления макрофинансовой помощи Украине

Трамп подпишет указ, изменяющий систему предоставления убежища мигрантам в США

Генпрокурор США Сешнс подал в отставку по просьбе Трампа

Госдепартамент США доложил конгрессу, что Россия не выполнила требования по закону о химоружии в связи с Солсбери

Лидер демократов в палате представителей США пообещала сотрудничать с Трампом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА