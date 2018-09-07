США, ФРГ, Канада и Франция поддерживают выводы Британии о причастности властей РФ к инциденту в Солсбери

Соединенные Штаты Америки, Германия, Канада и Франция выразили поддержку выводам Великобритании относительно причастности властей России к нападению на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, говорится в совместном заявлении лидеров этих стран.

"Мы, лидеры Франции, Германии, Соединенных Штатов, Канады и Великобритании вновь напоминаем о нашем негодовании из-за применения вещества нервно-паралитического действия под названием "Новичок" в Солсбери 4 марта", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского МИД.

"Мы полностью доверяем британским выводам относительно того, что двое подозреваемых были офицерами из российской военной разведслужбы, известной как ГРУ, и что эта операция была почти определенно одобрена на высоком уровне в руководстве (России - ИФ)", - говорится в совместном заявлении лидеров четырех стран.

В нем отмечается, что лидеры этих стран "приветствуют прогресс, достигнутый в ходе расследования отравления Сергея и Юлии Скрипалей, и принимают во внимание выдвинутые накануне в адрес двух подозреваемых обвинения в попытке убийства".

"Мы высоко оцениваем работу британской полиции и всех, кто занимается этим расследованием", - указывается в заявлении.

Также авторы документа выразили готовность противодействовать "враждебной деятельности" иностранных разведслужб на территориях своих стран.

"Мы уже предприняли совместные действия с целью нарушения деятельности ГРУ посредством самой крупной когда-либо коллективной высылки работавших под прикрытием сотрудников разведки", - отмечается в нем.

"Вчерашнее заявление укрепляет наше намерение продолжать совместно препятствовать враждебной деятельности иностранных разведывательных сетей на наших землях, поддерживать запрет на химическое оружие, защищать наших граждан и защищаться от любых форм злонамеренной деятельности государств, направленной против нас и нашего общества", - заявляют лидеры Британии, США, Канады, Франции и Германии.

Они подчеркивают, что их страны приняли к сведению данные исследований, проведенных Великобританией и независимо подтвержденных ОЗХО, о том, что Дон Стерджес и Чарльз Роули, инцидент с отравлением которых произошел в конце июня, подверглись воздействию того же нервно-паралитического вещества, что и Скрипали.

"Мы призываем Россию полностью раскрыть информацию по программе "Новичок" для ОЗХО", - говорится в заявлении.

Накануне британская полиция назвала имена двух россиян - Александра Петрова и Руслана Боширова, которые обвиняются в заговоре с целью убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По мнению британских следователей, эти имена являются псевдонимами.

Выступая в минувшую среду в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что расследование отравления Скрипалей указало на то, что люди, на которых лежит ответственность за преступление, являются "сотрудниками российской военной разведки, также известной как ГРУ".

Бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. 12 марта премьер Т.Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, отметив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.