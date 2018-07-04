Нардеп Деревянко: Я иду в президенты

Один из лидеров партии "Рух новых сил", народный депутат Украины (внефракционный) Юрий Деревянко заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины на выборах в 2019 году.

"Я иду в президенты. Иду, чтобы создать новую систему - систему неоэкономики и цифрового государства, где мы будем мыслить категориями Big Data, блокчейн, робототехники, смарт-контрактов, категориями нано- и квантовых нейронных технологий. А не категориями коррупции, олигархии, бюрократии и вечной борьбы с ними", - сказал Ю.Деревянко в видеообращении, размещенном на его канале в Инстаграме.

Он подчеркнул, что выступает за построение системы, где люди будут принимать решения в государстве, используя свой голос не раз в пять лет, а постоянно. "Эта система станет залогом того, чтобы современные украинцы жили в мирном, богатом, успешном государству, которое будет номером один в Европе", - убежден политик.

В течение следующих дней он пообещал объяснить на своих страницах в социальных сетях то, как он будет внедрять криптогривню, защищать право собственности, нужны ли будут налоговая, таможня и ЦИК, а также то, как люди смогут управлять государством.