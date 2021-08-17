Процесс отбора директора БЭБ беспокоит бизнес своей длительностью и скандальностью - ЕБА

Процесс отбора директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) беспокоит бизнес своей длительностью и скандальностью, сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко.

"С самого начала бизнес подчеркивал, что работа нового органа должна базироваться на таких принципах как политическая и операционная независимость, фокусе на аналитической функции, демилитаризации, прозрачном отборе руководства и персонала, контроле со стороны общественности и надзорных органов, повышении ответственности за неправомерные действия", – отметила Деревянко.

"В то же время процесс отбора руководителя, который мы сейчас наблюдаем в стране, волнует своей длительностью и скандальностью", – подчеркнула она.

По словам исполнительного директора ЕБА, бизнес ожидал избрания руководителя БЭБ в июле. "Откровенно говоря, еще как минимум месяц назад бизнес-сообщество ожидало получить эффективного и прогрессивного руководителя. Поэтому сейчас пока игроки рынка продолжают внимательно следить за процессом", – указала Анна Деревянко.

Как сообщалось, по итогам заслушивания 12 кандидатов, отобранных из 59, в заключительный этап конкурса на главу нового органа прошли глава Государственной фискальной службы (ГФС) Вадим Мельник, член Совета НБУ Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Атилла Ковчи.