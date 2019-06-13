Первая пятерка для участия в выборах в Раду от партии "Рух новых сил" - Саакашвили, Сакварелидзе, Доний, Жукова и Лановой

В первую пятерку для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду от партии "Рух новых сил" входят лидер этой партии Михеил Саакашвили, экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, общественный деятель Олесь Доний, одесская гроссмейстер Наталья Жукова и экс-министр экономики Владимир Лановой.

Эти фамилии озвучил лидер политсилы Саакашвили на брифинге в четверг в Киеве.

Кроме того, в первой десятке – общественный деятель, жена экс-мэра Глухова Мишеля Терещенко Елена Терещенко; депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах; экс-руководитель департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Анна Соломатина; журналист из Одессы, общественный деятель Олег Михайлик; депутат Харьковского горсовета, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра Игорь Черняк.

По словам Саакашвили, съезд партии, на котором был утвержден список кандидатов, состоялся в понедельник, 10 июня.

Журналистам раздали список, в котором - более 100 фамилий.