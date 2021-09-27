Экореформы в Украине не учитывают экономических и социальных составляющих – исполнительный директор ЕБА

Экологические реформы лишены системного подхода и проводятся только с точки зрения экологии без учета экономических и социальных аспектов, считает исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко.

"В госполитике нет комплексности. Нет целостного видения и четкости в законодательстве. Экореформы идут только с точки зрения экологии, без учета экономических и социальных составляющих", - сказала Деревянко в интервью порталу Green Deal.

Кроме того, по ее словам, бизнес недоволен случаями манипуляций по экологической тематике со стороны госорганов при разработке законопроектов и нормативно-правовых актов.

"Европейские практики имплементируют в украинское законодательство на свое усмотрение: что-то включают частично, что-то полностью и даже больше. При этом замечания бизнеса не учитываются. Не хотелось бы думать о некомпетентности кадров, но качество законодательных инициатив от этого явно страдает", - отметила исполнительный директор ЕБА.

Деревянко также указала, что "зеленая" политика в стране все еще монополизирована Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов, а процесс ее интеграции в экономическую повестку страны только начинается, будет долгим и непростым.