Политика

10:32 29.06.2018

ЕС призывает Россию признать ответственность за сбитый над Украиной "Боинг"

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Участники саммита ЕС согласились, что Россия должна признать ответственность за крушение малазийского "Боинга-777", сбитого над Украиной в 2014 году.

"Евросовет подтверждает полную поддержку резолюции СБ ООН 2166, касающуюся сбитого рейса МН17. Он призывает Российскую Федерацию признать ответственность и в полной мере сотрудничать с прилагаемыми усилиями по установлению истины, справедливости и ответственности", - говорится в итоговом документе первого дня работы саммита Евросоюза, проходящего в Брюсселе.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Ранее в Cовместной следственной группе, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины заявили, что ракета класса "земля-воздух", сбившая пассажирский самолет на востоке Украины, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, российских ВС, дислоцирующейся в районе Курска.

Теги: #ес #россия #боинг #ответственность
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