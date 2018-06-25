В Раду могут пройти шесть партий, без учета политсил Вакарчука и Зеленского – опрос КМИС

Шесть политических сил имели бы шансы пройти в состав Верховной Рады, если бы парламентские выборы проходили в середине июня (при этом в списках нет партий Святослава Вакарчука и Владимира Зеленского), о чем свидетельствуют результаты июньского опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно обнародованным в понедельник данным исследования, с учетом соотношения процента тех, кто определился с выбором, 21,6% респондентов проголосовали бы за партию ВО "Батькивщина" (лидер Юлия Тимошенко), 15,9% – за партию "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 11,4% – за партию "Оппозиционный блок", 11,1% – за Радикальную партию Олега Ляшко. На 10,5% могла бы рассчитывать партия "За життя" Вадима Рабиновича, 7,9% – партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

В соответствии с результатами опроса, не преодолели бы 5% барьер партии ВО "Свобода" и "Объединение "Самопомич" (по 4,6%), Аграрная партия (1,9%). На другие политсилы пришлось бы 10,3% голосов респондентов в целом.

Если бы в списках политсил были партии С.Вакарчука и В.Зеленского, то голоса тех, кто определился с выбором, распределились бы следующим образом: 19,5% проголосовали бы за ВО "Батькивщина", 14,4% – за "Гражданскую позицию", 10,5% – за "Оппозиционный блок", 10,3% – за партию "За життя". Радикальная партия О.Ляшко могла бы претендовать на поддержку 9,7% опрошенных, БПП – 7,3%, партия "Блок Святослава Вакарчука" - 6,2%, партия "Слуга народа" В.Зеленского - 5,2%. Остальные партии не преодолели бы 5% барьер.

Опрос проводился 7-21 июня 2018 года методом личного интервью среди 2005 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме АР Крым и неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей, по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.