Представитель Швейцарии избрана президентом ПАСЕ

Представитель Швейцарии Лилиан Мори Паскье (Liliane Maury Pasquier) избрана президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы во время летней сессии в понедельник, сообщается на сайте Ассамблеи.

Она входит в политическую группу социалистов, демократов и зеленых и будет 32-м президентом ПАСЕ.

Как отмечается в сообщении на сайте Ассамблеи, предыдущий президент ПАСЕ Мишель Николетти (Michele Nicoletti) ушел в отставку, поскольку не был переизбран на прошедших в Италии парламентских выборах.