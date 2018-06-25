Политика

14:57 25.06.2018

Представитель Швейцарии избрана президентом ПАСЕ

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Представитель Швейцарии избрана президентом ПАСЕ

Представитель Швейцарии Лилиан Мори Паскье (Liliane Maury Pasquier) избрана президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы во время летней сессии в понедельник, сообщается на сайте Ассамблеи.

Она входит в политическую группу социалистов, демократов и зеленых и будет 32-м президентом ПАСЕ.

Как отмечается в сообщении на сайте Ассамблеи, предыдущий президент ПАСЕ Мишель Николетти (Michele Nicoletti) ушел в отставку, поскольку не был переизбран на прошедших в Италии парламентских выборах.

Теги: #швейцария #пасе #председатель
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