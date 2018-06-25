Политика

10:53 25.06.2018

Президент ПАСЕ осудил нападение на цыганский лагерь возле Львова

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Президент ПАСЕ осудил нападение на цыганский лагерь возле Львова

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Мишель Николетти решительно осудил нападение на лагерь ромов под Львовом в ночь на воскресенье, сообщается на официальном сайте ассамблеи.

М.Николетти выразил соболезнования семье и друзьям погибшего и расценил произошедшее, как "расистскую атаку". Он призвал власти Украины "дать четкий сигнал о том, что нет безнаказанности за такое отвратительное насилие в отношении цыган".

Как сообщалось, один человек погиб и четверо получили ранения, в том числе 10-летний ребенок, вследствие нападения неизвестных на ромский табор на окраине Львова 23 июня поздно вечером в 23:25. Согласно сообщению, на табор, размещенный в лесном массиве на окраине города, напала группа неизвестных в масках. Ранения потерпевшим нанесли холодным оружием. Правоохранители задержали 8 человек, в том числе и организатора нападения; большинству задержанных 16-18 лет. Задержанные признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь".

Позже мэр Львова Андрей Садовой сообщил о том, что, по меньшей мере, двое пострадавших, в том числе ребенок с мамой, были выписаны из больницы после предоставления медицинской помощи, госпитализированным остается один пострадавший. Также он рассказал о взятии под защиту правоохранителями пострадавших жителей табора.

Теги: #нападение #пасе #цыганский_табор
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