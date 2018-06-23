Политика

06:42 23.06.2018

Кличко подтвердил создание музея на Почтовой площади

2 мин читать
Кличко подтвердил создание музея на Почтовой площади

На месте раскопок на Почтовой площади будет создан музей, именно это предусматривает решение, принятое Киевсоветом 21 июня, заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев", сообщила пресс-служба городского головы.

"Мы на Киевсовете приняли решение, которое поможет в создании музея на Почтовой площади. Мы сделали так, чтобы и от инвестора можно было требовать выполнения его обязательств. Мы решили основать коммунальное предприятие, которое будет заниматься вопросом сохранения артефактов. Мы относимся к этому очень ответственно", - заявил В.Кличко.

Также мэр опроверг, что власти столицы якобы не хотят создавать музей на Почтовой площади.

"С самого начала, когда были найдены эти артефакты, наша задача была их сохранить. И передать следующим поколениям. Нам нужно представить ту уникальную историю, которая есть у нашего города. Благодаря этому Киев, в частности, становится и более привлекательным для туристов. Нашлись люди, которые используют эту тему для личного пиара. Звучат обвинения, что кто-то не желает делать музей. Я всегда говорил - музей там будет. Точка. И мы разработали алгоритм как дальше действовать пошагово", - заявил он.

В пресс-службе мэра столицы также напомнили, что новый проект решения был наработан совместно с председателем фракции "Объединение "Самопомощь" Сергеем Гусовским и поддержан в зале 68 депутатами Киевсовета.

В частности, отмечается, что документ предполагает привлечь международных экспертов и специалистов по археологии и консервации к проведению археологических раскопок.

Теги: #почтовая_площадь #музей
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кличко подтвердил создание музея на Почтовой площади

Климкин выступил в поддержку создания Музея истории Киева по Почтовой площади

Работы на Почтовой площади продолжаются по графику строительства и не несут угрозы археологическим раскопкам

В Киеве в ноябре планируют открыть Музей монументальной пропаганды СССР

Кабмин изменил порядок возвращения предметов Музейного фонда в случае угрозы их уничтожения

"Правый сектор" передал в Национальный художественный музей ценности из дома Пшонки

Президент поручил разобраться в ситуации с музеем "Замок Радомысль"

ПОСЛЕДНЕЕ

Командующий Нацгвардии встретился в США с Волкером

Вице-премьер Италии считает, что ЕС может развалиться из-за разногласий между странами

Денисова требует доступа к голодающему в оккупированном Крыму Балуху, призывает МККК предоставить ему медпомощь

Генассамблея ООН одобрила резолюцию с призывом к РФ вывести войска из Приднестровья

Трамп продлил санкции против КНДР на год - Белый дом

Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу и держать низкие цены на нефть

Порошенко надеется, что Рада закрепит в Конституции Украины курс на интеграцию в ЕС и НАТО

Парубий подписал и передал на подпись президенту техзакон о создании ВАКС

США поддерживают курс экономических реформ украинского правительства

Власти Каталонии разорвали протокольные отношения с королевским двором Испании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА