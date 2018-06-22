Политика

15:44 22.06.2018

Венгрия требует продлить переходной период имплементации украинского закона об образования в Украине и отменить его действие для частных школ– Сиярто

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Венгрия требует продлить переходной период имплементации украинского закона об образования в Украине и отменить его действие для частных школ– Сиярто

 Венгрия требует продлить переходной период имплементации закона "Об образования" в Украине и отменить действие этого закона для частных школ, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

"Мы просим только об одном – чтобы это (освоение украинского языка – ИФ) делалось таким образом, чтобы не мешать национальным меньшинствам. Обучение на венгерском языке не должно страдать от того, что украинская власть стремится повысить уровень владения государственным языком… Госпожа министр (министр образования и науки Украины Лилия Гриневич - ИФ) заявила, что Украина уважает и выполнит все рекомендации Венецианской комиссии. Мы надеемся, что на основании этого украинский парламент, наконец, примет закон о продлении переходного периода", - сказал П.Сиярто по итогам украинско-венгерских консультаций в Закарпатской области в пятницу.

"Также мы ожидаем, чтобы была выполнена рекомендация о том, что частные школы не будут подпадать под требования этого закона", - добавил глава МИД Венгрии.

Он также отметил, что предстоит проделать еще много работы, чтобы вернуться на прежний уровень двусторонних отношений между Украиной и Венгрией.

"Мы рады тому, что были сделаны определенные шаги вперед, но надо понимать, что нам еще предстоит сделать большие совместные усилия для того, чтобы вернуться к тому контексту и настроению, которые были характерны для наших отношений еще в сентябре прошлого года", - добавил П.Сиярто.

Теги: #венгрия #образование #требования
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