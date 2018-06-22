Политика

09:58 22.06.2018

Количество госслужащих в Украине с 2015 года сократилось почти на 20% - Порошенко

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Количество госслужащих в Украине с 2015 года сократилось почти на 20% - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает необходимость осуществления определенных шагов для возобновления престижа государственной службы и преодоления имеющихся недостатков.

"Мы должны обеспечивать соответствующие "лифты" в государственной службе. И от начальника отдела, от начальника управления, от начальника департамента должно больше зависеть", - сказал глава государства на встрече с государственными служащими накануне 100-летия госслужбы в Украине, сообщила пресс-служба президента.

Он напомнил, что в этом году исполняется 100 лет государственной службы в Украине – в 1918 году гетман Павел Скоропадский осуществил важные учредительные меры, чтобы основать знаменитый корпус государственной службы Украины.

По словам П.Порошенко, в Украине на данный момент сильный корпус госслужбы.

"Счастлив, что мы сделали выводы, и сейчас в условиях гибридной войны, в условиях агрессии РФ, когда используются самые современные технологии, чтобы подорвать единство изнутри, им это не удается. И мощным цементирующим фактором являются государственные служащие", - отметил он.

Президент напомнил, что закон о государственной службе, который был создан с привлечением опыта многих государств, включал, в частности, значительное сокращение количества госслужащих. По его словам, с 2015 года сокращение произошло почти на 20%.

Он указал на необходимость сделать все возможное для восстановления престижа государственной службы.

"Прозрачность конкурсов, независимое оценивание является мощным стимулом того, чтобы государственные служащие развивались", - сказал глава государства.

П.Порошенко подчеркнул, что нельзя останавливаться на достигнутом. В частности, на встрече обсуждалось усовершенствование работы Национальной академии государствен043Dого управления при президенте Украины с применением зарубежного опыта, в том числе Франции.

Теги: #госслужба #порошенко #кадры
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