Премьер Израиля Нетаньяху планирует визит в Украину – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху двусторонние отношения и будущий визит.

"Прекрасная встреча с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Нас ожидает его визит и много свершений в двусторонних отношениях", - написал П.Климкин на своей странице в микроблоге Твиттер во вторник.

Как сообщалось, П.Климкин 18-19 июня находился с рабочим визитом в Израиле, где провел встречи с премьер-министром этой страны Биньямином Нетаньяху и патриархом Иерусалимским Теофилом III, а также принял участие в 11-м заседании Совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества в Иерусалиме.

Как сообщалось, в апреле 2018 года заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталия Микольская сообщила, что Украина и Израиль технически парафировали соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ). "Это технический, но важный процедурный вопрос, который дает возможность проводить юридическую выверку текста соглашения для дальнейшего его перевода на три языка и подготовки соглашения к подписанию", - сообщила она.