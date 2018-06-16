Киев выражает обеспокоенность несанкционированным перемещением военной техники и вооружения РФ в непризнанном Приднестровье

Министерство иностранных дел Украины выражает обеспокоенность несанкционированным перемещением российской военной техники и вооружения в Приднестровском регионе Молдовы в сопровождении представителей непризнанного образования.

"Министерство иностранных дел Украины выражает обеспокоенность действиями Российской Федерации относительно нарушении режима зоны безопасности приднестровского конфликта, в частности несанкционированным перемещением 14 июня 2018 года военной техники и вооружения оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова в сопровождении "правоохранительных органов" непризнанного образования", – сообщает пресс-служба МИД Украины в субботу.

В комментарии украинского внешнеполитического ведомства отмечается, что невыполнение российской стороной взятых на себя обязательств "подрывает доверие между участниками переговорного процесса и создает атмосферу напряженности в региональном измерении".

"Отмечаем, что Украина последовательно поддерживает позицию правительства Республики Молдова о необходимости полного и безусловного вывода российских войск с территории страны, в соответствии с решениями Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года", - сказано в комментарии украинского МИД.

Как сообщалось, 15 июня министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновски заявил, то Генеральная ассамблея ООН через неделю, 22 июня, рассмотрит вопрос о выводе российских войск из Приднестровья. По его словам, по инициативе Молдовы, проект резолюции зарегистрирован в Секретариате ООН.

Т.Ульяновски подчеркнул, что речь идет именно о выводе Оперативной группы российских войск (ОГРВ), а не миротворческого ротационного контингента, входящего в состав военного компонента Объединенной контрольной комиссии в соответствии с положениями молдо-российского соглашения об урегулировании приднестровского конфликта от 21 июля 1992 г.

Министр напомнил, что вопреки этому соглашению, в котором РФ обязалась соблюдать строгий нейтралитет в отношении сторон конфликта, военнослужащие ОГРВ неоднократно участвовали в военных учениях с силовыми структурами Приднестровья, в том числе в форсировании Днестра на военной технике.