В ООН осудили применение Израилем силовых методов при сдерживании палестинцев, протестующих в секторе Газа

Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую применение Израилем силовых методов при сдерживании палестинцев, протестующих в секторе Газа, свидетельствуют итоги голосования.

"За" документ проголосовали 120 государств, против высказались восемь, еще 45 решили воздержаться, передает корреспондент "Интерфакса".

Представители арабских и мусульманских стран решили вынести проект резолюции об осуждении действий Израиля в секторе Газа на заседание ГА ООН после того, как США наложили вето на аналогичный проект резолюции в Совете Безопасности ООН.