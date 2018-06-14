Политика

06:16 14.06.2018

В ООН осудили применение Израилем силовых методов при сдерживании палестинцев, протестующих в секторе Газа

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Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую применение Израилем силовых методов при сдерживании палестинцев, протестующих в секторе Газа, свидетельствуют итоги голосования.

"За" документ проголосовали 120 государств, против высказались восемь, еще 45 решили воздержаться, передает корреспондент "Интерфакса".

Представители арабских и мусульманских стран решили вынести проект резолюции об осуждении действий Израиля в секторе Газа на заседание ГА ООН после того, как США наложили вето на аналогичный проект резолюции в Совете Безопасности ООН.

Теги: #резолюция #оон #израиль
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