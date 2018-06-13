Политика

18:46 13.06.2018

Премьер Грузии подал в отставку

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Премьер Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в среду на специальном брифинге заявил о своей отставке.

Отставка премьера согласно Конституции Грузии означает отставку всего правительства.

Теги: #грузия #квирикашвили #премьер
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Интерфакс-Украина
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