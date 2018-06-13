Премьер Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в среду на специальном брифинге заявил о своей отставке.
Отставка премьера согласно Конституции Грузии означает отставку всего правительства.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в среду на специальном брифинге заявил о своей отставке.
Отставка премьера согласно Конституции Грузии означает отставку всего правительства.
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