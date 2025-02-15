Інтерфакс-Україна
Політика
21:08 15.02.2025

США розглядають війну в Україні на геостратегічному рівні як частину глобальної боротьби

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США розглядають війну в Україні на геостратегічному рівні як частину глобальної боротьби
Фото: https://x.com/generalkellogg

Ситуація в світі серйозно змінилася за останні чотири роки: Росія, Північна Корея, Іран укладають альянси, тож США розглядають розв’язану Росією війну проти України на геостратегічному рівні як частину глобальної боротьби, сказав спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлог.

"Ви дивитеся на небезпеку розширення війни, яку ми не бачили раніше, через альянси, які ми бачимо зараз: альянс на Близькому Сході з Іраном, альянс на Далекому Сході з Китаєм, альянс на Далекому Сході з Північною Кореєю", - сказав він 8-му Українському ланчі "Your country first - win with us", організованому Фондом Пінчука на полях Мюнхенської конференції з безпеки у суботу.

Келлог відзначив, що якщо чотири роки тому вони сиділи по різних "кутках", то тепер ми маємо чотирьох з них разом із взаємними економічними або військовими договорами.

"Це інше середовище. І ми це розуміємо. Ми розглядаємо на дуже стратегічному рівні, не на тактичному, як це виглядає, і не тільки для Європи, це глобальне питання. Ми розглядаємо це на рівні, який раніше не розглядався, а саме - геостратегічному", - підкреслив спецпредставник президента США.

За його словами, потенційно, якщо станеться вибух або щось подібне в Південній Кореї, там з’являться росіяни, які воюють разом з північнокорейцями проти Південної Кореї.

"Уявіть собі масштаби цього. І це те, на що ми повинні звернути увагу", - зауважив Келлог.

Він також навів ще один приклад, що Індія збільшила свої закупівлі у Росії з 11% до 40%, тож "усі в цій грі". При цьому Келлог нагадав, як члени Європейського Союзу сміялися над президентом Трампом за його попередньої каденції, коли він закликав їх закрити "Північний потік" та застерігав їх від купівлі російського газу і нафти, бо знав, куди йдуть гроші.

 

 

 

Теги: #війна #світ

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