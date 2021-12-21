Медицина

11:21 21.12.2021

У первого украинца со штаммом омикрон уже негатинвый ПЦР-тест – Кузин

1 мин читать
У первого украинца со штаммом омикрон уже негатинвый ПЦР-тест – Кузин

У первого украинского пациента, у которого был выявлен штамм COVID-19 "омикрон" уже негативный ПЦР-тест, сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

"Благодаря тому, что этот пациент был полностью вакцинирован еще весной, болезнь у него протекала бессимптомно. Сейчас у него уже негативный ПЦР-тест", - сказал он на брифинге во вторник.

Кузин напомнил, что штамм "омикрон" уже подтвержден более чем в 90 странах. Заболевание, вызванное этим штаммом, не имеет необычных симптомов и часто протекает бессимптомно.

При этом он отметил, что Украина имеет возможность самостоятельно выявлять штаммы коронавируса и проверяет все образцы, свидетельствующие о нетипичном течении заболевания, "особенно когда речь идет о так называемых "кластерных" районах, где фиксируется значительная вспышка заболевания, или о людях, вернувшихся из-за границы и подлежащих тщательному исследованию".

Теги: #коронавирус #омикрон #минздрав #кузин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:25 21.12.2021
В Украину в 2022г поступит почти 42 млн доз вакцин от COVID-19 – Кузин

В Украину в 2022г поступит почти 42 млн доз вакцин от COVID-19 – Кузин

09:07 21.12.2021
Штамм "омикрон" распространяется быстрее "дельты" и способен заражать вакцинированных - глава ВОЗ

Штамм "омикрон" распространяется быстрее "дельты" и способен заражать вакцинированных - глава ВОЗ

09:06 21.12.2021
Европейская комиссия разрешила пятую в ЕС вакцину против COVID-19

Европейская комиссия разрешила пятую в ЕС вакцину против COVID-19

08:24 21.12.2021
В Украине за сутки выявили 6 029 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 18 850 человек, 346 умерло

В Украине за сутки выявили 6 029 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 18 850 человек, 346 умерло

05:38 21.12.2021
Вариант COVID-19 "омикрон" стал преобладающим в США

Вариант COVID-19 "омикрон" стал преобладающим в США

23:26 20.12.2021
Минздрав на текущей неделе примет решение о сроках применения бустерной дозы вакцины от COVID-19

Минздрав на текущей неделе примет решение о сроках применения бустерной дозы вакцины от COVID-19

19:50 20.12.2021
Штамм "омикрон" распространяется быстрее "дельты" и способен заражать вакцинированных - глава ВОЗ

Штамм "омикрон" распространяется быстрее "дельты" и способен заражать вакцинированных - глава ВОЗ

19:21 20.12.2021
В Германии из-за "омикрона" могут ввести ограничения для вакцинированных против COVID-19

В Германии из-за "омикрона" могут ввести ограничения для вакцинированных против COVID-19

19:10 20.12.2021
В Великобритании за сутки выявили свыше 90 тыс. случаев COVID-19

В Великобритании за сутки выявили свыше 90 тыс. случаев COVID-19

16:37 20.12.2021
Каждый украинец использует почти 500 пластиковых пакетов в год

Каждый украинец использует почти 500 пластиковых пакетов в год

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украину в 2022г поступит почти 42 млн доз вакцин от COVID-19 – Кузин

Почти 44 % украинцев получили одну прививку против COVID-19, полный курс прошли 37% взрослого населения

К началу сезона зимних праздников ковидная волна может покинуть Украину

Активный эпидпроцесс по COVID-19 продолжается в Сумской, Николаевской, Днепропетровской и Черниговской областях – главсанврач

Украине удалось отсрочить пик заболеваемости COVID-19 за счет нормы об обязательной самоизоляции для вернувшихся из РФ – Кузин

ПОСЛЕДНЕЕ

Изменения законодательства сделали патентный троллинг на фармрынке не актуальным – юристы

Украинские клиники с начала года выполнили около 300 трансплантаций органов взрослым пациентам – ЦТК

Набсовет "Фармака" переизбрал исполнительного директора

Госналоговая отменит решение о доначислении "Синево" 1,1 млрд грн налогов и проведет дополнительную проверку - Гетманцев

Порядка 215 млн доз вакцины Pfizer-Biontech будет доставлено в страны ЕС в I кв. 2022 г.

Гетманцев о доначислении "Синево" 1,1 млрд грн налогов: взяли этот вопрос под контроль

Оборот медсети "Добробут" по итогам 2021г превысит 2 млрд грн

Отделение трансплантации костного мозга на базе Львовской клинической больницы скорой медпомощи откроется во Львове в 2022 году

Медгруппа "Адонис" внедрила систему knopkа в клинике на Подоле в Киеве

Иммунная система акул поможет отразить атаки новых коронавирусов - исследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА