У первого украинца со штаммом омикрон уже негатинвый ПЦР-тест – Кузин

У первого украинского пациента, у которого был выявлен штамм COVID-19 "омикрон" уже негативный ПЦР-тест, сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

"Благодаря тому, что этот пациент был полностью вакцинирован еще весной, болезнь у него протекала бессимптомно. Сейчас у него уже негативный ПЦР-тест", - сказал он на брифинге во вторник.

Кузин напомнил, что штамм "омикрон" уже подтвержден более чем в 90 странах. Заболевание, вызванное этим штаммом, не имеет необычных симптомов и часто протекает бессимптомно.

При этом он отметил, что Украина имеет возможность самостоятельно выявлять штаммы коронавируса и проверяет все образцы, свидетельствующие о нетипичном течении заболевания, "особенно когда речь идет о так называемых "кластерных" районах, где фиксируется значительная вспышка заболевания, или о людях, вернувшихся из-за границы и подлежащих тщательному исследованию".