Кабмин перераспределил 90 млн грн с программы лечения за рубежом на программу развития трансплантации

Кабинет министров перераспределил 90 млн грн, перенаправив эту сумму с программы лечения за рубежом на программу развития трансплантации.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в четверг.

Согласно распоряжению, объем расходов потребления по бюджетной программе "Реализация пилотного проекта по изменению механизма финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов" будет увеличен на 90 млн грн за счет соответствующего уменьшения расходов по бюджетной программе "Лечение граждан Украины за границей".

Кроме этого, 39,9 млн грн из этой же бюджетной программы перераспределены для приобретения медицинского оборудования на программу "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление поддержки отдельных учреждений и мер в системе здравоохранения".