Медицина

12:49 09.11.2021

Стабилизации заболеваемости COVID-19 в Украине наблюдается вторую неделю, однако риск восстановления обострения остается - KSE

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Стабилизации заболеваемости COVID-19 в Украине наблюдается вторую неделю, однако риск восстановления обострения остается - KSE

- Вторую неделю подряд госпитализации и обнаруженные случаи COVID-19 находятся на "плато", разрыв между госпитализациями и выписками сократился до 6% по сравнению с 50% на прошлой неделе, свидетельствуют данные экспертов Киевской школы экономики (КШЭ).

"Риск возобновления роста все еще высок. Однако, чтобы предотвратить это, критичны три пункта: наращивание темпов вакцинации, соблюдение карантинных ограничений и масочный режим включительно для вакцинированных", - сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко на еженедельном онлайн-брифинге во вторник.

Кроме того, он напомнил, что 91% госпитализированных пациентов с COVID-19 не вакцинированы.

Ганиченко также сказал, что текущая смертность в 1,5/2 раза меньше пиковых значений 2021 года отдельных Европейских стран.

По прогнозам KSE, ожидается стабилизация количества ковидных пациентов уже в течение недели.

Теги: #кшэ #коронавирус
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