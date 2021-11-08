Поддельный COVID-сертификат с печатью сети "Добробут" не имеет отношения к этой клинике – заявление

Внутреннее расследование, проведенное медицинской сетью "Добробут", показало, что поддельный COVID-сертификат с печатью медсети "Добробут", не имеет отношения к этой клинике.

Как сообщается в пресс-релизе "Добробута", это удалось выяснить в ходе внутреннего расследования.

"Медсеть "Добробут" не имеет никакого отношения к поддельному COVID- сертификату, который журналисты телеканала LIVE продемонстрировали 2 ноября в прямом эфире. Внутреннее расследование показало, что печати и подпись врача на якобы справке о вакцинации от клиники подделаны. Запись в электронной системе здравоохранения о подобной прививке отсутствует", - сообщает медсеть.

В компании подчеркивают, что "журналисты не обратились за комментарием к "Добробуту" во время подготовки программы и допустили некорректную форму подачи материала, в результате чего деловой репутации компании и ее сотрудников причинен ущерб".

"Добробут" настаивает на извинениях со стороны телеканала и донесении позиции компании в той же форме, в которой была распространена ложная и двусмысленная информация о ней", - заявляют в компании.В медсети подчеркивают, что "Добробут" активно сотрудничает с полицией Шевченковского района по расследованию уголовного правонарушения по факту подделки документов.

"Для компании принципиально найти виновных. Такие действия мошенников ставят под удар кампанию по вакцинации, в которой участвует клиника, поэтому очень важно не допустить их повторения. Кроме того, "Добробут" не исключает, что стал жертвой недобросовестной конкуренции", - отмечают в медсети.

В компании подчеркивают, что "Добробут" активно участвует в вакцинации, а палаты интенсивной терапии клиники переполнены больными COVID-19.

"Наши врачи работают, не щадя себя. В такой ситуации бездоказательные намеки на возможность подделки COVID-сертификатов в "Добробуте" звучат обидно. В стране более тысячи уголовных дел за подделку документов о вакцинации. Я не слышал, чтобы хоть по одному из них обвинялись сотрудники "Добробута". Поэтому для меня стало неожиданностью голословное обвинение в прямом эфире в наш адрес. Мы настаиваем на публичных извинениях и будем защищать репутацию клиники и наших врачей", – заявил соучредитель и генеральный директор "Добробута" Олег Калашников.