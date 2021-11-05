Больница "Феофания" с 1 января начнет работать в программе медгарантий - Ляшко

Больница "Феофания" с 1 января 2022 года начнет работать по программе медицинских гарантий (ПМГ), сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Больница "Феофания" с 1 января откроет свои двери для всех граждан. Мы проработали все, чтобы эта больница зашла в ПМГ и законтрактовалась по приоритетным пакетам", - сказал он журналистам в пятницу вечером.

Ляшко также сообщил, что с 2022 года ПМГ начнет работать с 1 января, а не с 1 апреля, как это было в предыдущие годы.

"Раньше ПМГ начинала работать с 1 апреля, поэтому сложно было сконнектить государственный бюджет с местным бюджетом", - сказал он.