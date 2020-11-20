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18:28 20.11.2020

Зеленский лечится в "Феофании" по решению врачей - замглавы Офиса президента

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Зеленский лечится в "Феофании" по решению врачей - замглавы Офиса президента

Решение о лечении президента Украины Владимира Зеленского в больнице "Феофания" было принято врачами, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Решение поместить его в больницу было принято врачами. Они лучше, чем кто бы то ни было оценивают ситуацию", - сказал он.

"Я бы не сказал, что он (Зеленский - ИФ) болеет в какой-то суперлегкой форме", - добавил заместитель главы Офиса президента.

По словам Тимошенко, госпитализация президента не сказалась на графике работы. "У нас все время продолжается работа в телефонном режиме. Везде установлены системы видеосвязи, в том числе спецсвязь проведена в "Феофании". Президент все время проводит различные совещания, в разных составах. Работа не останавливается. А президент, опять же - согласно решению врачей, находится в больнице под наблюдением", - сказал он.

Теги: #зеленский #тимошенко #феофания
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