Зеленский: я нахожусь в "Феофании" на общих условиях, как и остальные пациенты

Президент Украины Владимир Зеленский, который 9 ноября заразился коронавирусом, заявляет, что находится на лечении в больнице "Феофания" на общих условиях, как и другие пациенты.

"Говорят, главный залог быстрого выздоровления – это хорошее настроение. Поэтому как это ни парадоксально, но хочу поблагодарить наших оппонентов за фейк о том, что моё лечение стоит миллионы гривен в день. Спасибо, что даёте возможность посмеяться, поднимаете настроение и заботитесь таким образом о моем здоровье. Конечно, всё это бред, я нахожусь в больнице на общих условиях, как и все другие пациенты. И вместе с ними мы ждем от вас новой веселой лжи", - сказал он в видеообращении к украинцам в субботу.

Зеленский подчеркнул, что продолжает работать дистанционно, находясь на самоизоляции, и чувствует себя достаточно хорошо.