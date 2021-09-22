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17:00 22.09.2021

Угрозы жизни водителя Шефира нет, его состояние стабильное - главврач "Феофании"

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Угрозы жизни водителя Шефира нет, его состояние стабильное - главврач "Феофании"

Угрозы жизни водителя первого помощника президента Украины Сергея Шефира после обстрела автомобиля нет, его состояние стабильное, заявляет главный врач "Феофании" Игорь Семенов.

"Пациент доставлен к нам скорой помощью… медицинская помощь ему предоставлена в полном объеме. Состояние его стабильное, угрозы жизни нет. Он находится в одном из интенсивных отделений", - сказал Семенов журналистам в среду.

Как сообщалось, в 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с.Лесники (Киевская обл.) был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, всего в автомобиль было выпущено 12 пуль. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook сообщил, что выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

 

Теги: #водитель #шефир #состояние #феофания
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