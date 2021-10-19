Украина может выделить для пациентов с COVID-19 еще 15 тыс. коек с кислородом – КШЭ

Украина активно добавляет койки с кислородом для пациентов с COVID-19, может выделить еще до 15 тыс. коек, сообщил на еженедельном онлайн-брифинге руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

"Украина еще не выделила все койки. Если сравнивать с весенней волной, то Украина способна выделить еще четверть коек до тех, что уже выделены, это примерно 15 тыс. штук", - сказал Ганиченко.

Он отметил, что в целом ситуация с нагрузкой на систему здравоохранения на данный момент не является критической, однако в некоторых областях Украины занятость коек с кислородом достигла критической отметки.

"Мы не говорим о максимальной нагрузке на всю систему здравоохранения, но, как мы знаем, в отдельных регионах ситуация в плане процента занятости коек начинает быть критической", -сказал Ганиченко.