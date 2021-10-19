Медицина

11:43 19.10.2021

Украина способна удовлетворить потребность в вакцинации на уровне 1,5 млн. доз в неделю

1 мин читать
Украина способна удовлетворить потребность в вакцинации на уровне 1,5 млн. доз в неделю

Украина способна обеспечить население вакцинацией против COVID-19 на уровне 1,5 млн. прививок в неделю, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"Каждая область в соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которое вполне может выполнить. Все поставленные цели реальные, утверждены и отдельные регионы, например Полтавская и Херсонская области, уже доказали способность достичь определенных правительством уровней охвата вакцинацией", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко, которого цитирует пресс-служба Минздрава.

Ляшко также отметил, что главная задача для местных властей - увеличить количество центров вакцинации и сделать график их работы максимально удобным для населения. На этом также акцентировал президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании.

Теги: #вакцинация #минздрав #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:25 19.10.2021
В случае исключения Украины из "зеленой зоны" некоторые страны ЕС могут временно ограничить въезд для туристов - МИД

В случае исключения Украины из "зеленой зоны" некоторые страны ЕС могут временно ограничить въезд для туристов - МИД

09:36 19.10.2021
"Укрзализныця" хочет развернуть пункты ПЦР-тестирования на вокзалах

"Укрзализныця" хочет развернуть пункты ПЦР-тестирования на вокзалах

08:52 19.10.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 241 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 241 млн - университет Хопкинса

08:19 19.10.2021
В Украине за сутки зафиксировано 15 579 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 7 776 человек, 538 умерло

В Украине за сутки зафиксировано 15 579 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 7 776 человек, 538 умерло

07:03 19.10.2021
Талибы поддержали кампанию ВОЗ по вакцинации афганцев от полиомиелита

Талибы поддержали кампанию ВОЗ по вакцинации афганцев от полиомиелита

22:38 18.10.2021
Зеленский: Вакцинация - единственная альтернатива локдауна в Украине

Зеленский: Вакцинация - единственная альтернатива локдауна в Украине

22:32 18.10.2021
Латвия вводит локдаун

Латвия вводит локдаун

22:30 18.10.2021
Украина готова к третьей волне COVID-19 - Зеленский

Украина готова к третьей волне COVID-19 - Зеленский

19:34 18.10.2021
В больницах Киева заняты 70% мест для больных Covid-19, это основание для введения "красной зоны"- Радуцкий

В больницах Киева заняты 70% мест для больных Covid-19, это основание для введения "красной зоны"- Радуцкий

17:02 18.10.2021
Минздрав изучает возможность использования камер видеофиксации для мониторинга соблюдения эпидтребований в Украине

Минздрав изучает возможность использования камер видеофиксации для мониторинга соблюдения эпидтребований в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Ровенской области проведут дополнительные туры иммунизации детей от полиомиелита, невакцинированных не допустят к обучению

Минздрав призывает отстранять руководителей клиник, работники которых подозреваются в фальсификации медданных

Признаки "оранжевого" уровня по COVID-19 - в 9 регионах, Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области рискуют стать "красными"

Ученые нашли еще одно подтверждение эффективности антител лам против COVID-19

Вакцины на данном этапе скорее призваны защищать от тяжелых форм COVID-19, а не добиваться коллективного иммунитета - ВОЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

Европейский регулятор приступил к рассмотрению заявки на применение вакцины Pfizer для детей

"Фрезениус Медикал Кер Украина" открыла центр гемодиализа в Харькове

Украина получит около 40 тыс. доз вакцины против гриппа от механизма COVAX для вакцинации медиков

Минздрав не ведет переговоры о дозакупке вакцины Moderna, но надеется на поставки этой вакцины в рамках COVAX

Американские ученые сомневаются в эффективности универсальной вакцины от коронавирусов

Украина рассчитывает привлечь кредит от Великобритании на £21 млн для закупки 4 млн ПЦР-тестов

В США разработали химическое соединение, препятствующее слиянию коронавирусов и вируса гриппа с клетками человека

Программа заместительной поддерживающей терапии может оказаться под угрозой из-за смерти нардепа Полякова - эксперт

Аптечная сеть АНЦ заявила о хакерской атаке и блокировке интернет-заказов

В Тульчинской центральной районной больнице заработало реконструированное приемное отделение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА