Украина способна удовлетворить потребность в вакцинации на уровне 1,5 млн. доз в неделю

Украина способна обеспечить население вакцинацией против COVID-19 на уровне 1,5 млн. прививок в неделю, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"Каждая область в соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которое вполне может выполнить. Все поставленные цели реальные, утверждены и отдельные регионы, например Полтавская и Херсонская области, уже доказали способность достичь определенных правительством уровней охвата вакцинацией", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко, которого цитирует пресс-служба Минздрава.

Ляшко также отметил, что главная задача для местных властей - увеличить количество центров вакцинации и сделать график их работы максимально удобным для населения. На этом также акцентировал президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании.