Регионы смогут быстро открывать новые медучреждения для лечения пациентов с COVID-19 – постановление

Регионы смогут более эффективно и быстро включать медучреждения в перечень ковидных, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, соответствующие изменения в постановление №331 о неотложных мерах по обеспечению государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания пациентов с COVID-19 правительство утвердило на заседании в среду.

"Изменения в постановление предусматривают более быстрое и эффективное включение учреждений здравоохранения в перечень ковидних. Если коечный фонд отделений или палат с возможностью проводить кислородную терапию учреждений здравоохранения, работающих с ковиднимы больными, будет заполнен более чем на 50%, в перечень будет добавляться следующее такое медучреждение в пределах региона. Ранее такая возможность была предусмотрена только при условии 50% занятости именно коек отделений или палат интенсивной терапии", - комментирует изменения заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.