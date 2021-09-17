Медицина

10:33 17.09.2021

Представитель ВОЗ в Украине: Основная задача кампании по вакцинации от COVID-19 - обеспечить всех одной или двумя дозами вакцины

1 мин читать
Представитель ВОЗ в Украине: Основная задача кампании по вакцинации от COVID-19 - обеспечить всех одной или двумя дозами вакцины

Основная задача кампании по вакцинации от COVID-19 в настоящее время в том, чтобы обеспечить всех одной или двумя дозами вакцины, сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

"Основная задача сейчас - обеспечить вакцинацию для всех одной или двумя дозами вакцины, а позже, через год или два, если будет необходимость, можно будет говорить, возможно, о какой-то дополнительной вакцинации", - казал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Хабихта, в настоящее время Украина уже достигла глобальную цель иметь 10% провакцинированных до конца сентября.

"Украина этот показатель уже достигла. Следующая цель – до конца года провакцинировать хотя бы 40% населения, но Украина, я думаю, к этому времени сможет достичь даже более высоких показателей", - сказал он.

При этом представитель ВОЗ напомнил, что цели национального плана вакцинации в Украине выше.

Теги: #вакцинация #воз #ярно_хабихт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:58 17.09.2021
Украина может провакцинировать от COVID-19 более 70% населения – представитель ВОЗ в Украине

Украина может провакцинировать от COVID-19 более 70% населения – представитель ВОЗ в Украине

09:49 17.09.2021
Представитель ВОЗ в Украине: Не все желающие вакцинироваться украинцы знают, где это можно сделать

Представитель ВОЗ в Украине: Не все желающие вакцинироваться украинцы знают, где это можно сделать

09:40 17.09.2021
Представитель ВОЗ в Украине: ВОЗ не получила полного перечня документов для признания российской вакцины "Спутник V"

Представитель ВОЗ в Украине: ВОЗ не получила полного перечня документов для признания российской вакцины "Спутник V"

08:46 17.09.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали почти 123 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали почти 123 тыс. человек – Минздрав

06:48 17.09.2021
Куба начинает вакцинацию против COVID-19 детей от двух лет

Куба начинает вакцинацию против COVID-19 детей от двух лет

18:26 16.09.2021
В Швеции разрешили вакцинировать от COVID-19 подростков с 12 до 15 лет

В Швеции разрешили вакцинировать от COVID-19 подростков с 12 до 15 лет

14:56 16.09.2021
Иран разрешил применение вакцины от COVID-19 производства Johnson&Johnson

Иран разрешил применение вакцины от COVID-19 производства Johnson&Johnson

08:43 16.09.2021
В Украине две дозы вакцины получило уже более 5 млн человек

В Украине две дозы вакцины получило уже более 5 млн человек

13:01 15.09.2021
В Украине полностью вакцинированы от COVID-19 почти 12% граждан – нардеп Совсун

В Украине полностью вакцинированы от COVID-19 почти 12% граждан – нардеп Совсун

08:44 15.09.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали почти 142 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали почти 142 тыс. человек – Минздрав

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вакцины на данном этапе скорее призваны защищать от тяжелых форм COVID-19, а не добиваться коллективного иммунитета - ВОЗ

Система здравоохранения готова к госпитализации до 90 тыс. пациентов с COVID-19, большее количество будет критично – Ляшко

Украина получила $ 35,8 млн финпомощи для уменьшения влияния COVID-19

Всемирный банк может предоставить Украине $150 млн в случае необходимости экстренного реагирования на COVID-19

Система здравоохранения Украины готова к росту заболеваемости COVID-19 – министр

ПОСЛЕДНЕЕ

Расходы госбюджета на борьбу с пандемией за 8 мес.-2021 составили 30 млрд грн при предусмотренных на год 36 млрд грн

Частный лабораторный рынок по итогам-2021 превысит EUR1 млрд - мнение

В Украине финансирование медицины в 2022 году необходимо увеличить вдвое по сравнению с 2021-м – мнение

Новая вспышка COVID-19 начинается с западной Украины, в зоне риска Черновицкая, Волынская, Львовская и Тернопольская области – KSE

Минздрав усилит контроль над соблюдением противоэпидемических мер – Кузин

В Украине наблюдается рост коэффициента выявления и динамика госпитализаций пациентов с COVID-19 – KSE

Все областные клинические больницы Украины в ближайшие годы планируют обеспечить вертолетными площадками

Доля отечественных лекарств на фармрынке Украины за 10 лет выросла до 37% в денежном эквиваленте – исследование

Фармкомпания "Лекхим" планирует в 2023 г. запустить первую очередь своего завода в Узбекистане – глава НС группы "Лекхим"

Реновация промышленных объектов дает возможности для развития отечественного фармпроизводства – мнение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА