Представитель ВОЗ в Украине: Основная задача кампании по вакцинации от COVID-19 - обеспечить всех одной или двумя дозами вакцины

Основная задача кампании по вакцинации от COVID-19 в настоящее время в том, чтобы обеспечить всех одной или двумя дозами вакцины, сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

"Основная задача сейчас - обеспечить вакцинацию для всех одной или двумя дозами вакцины, а позже, через год или два, если будет необходимость, можно будет говорить, возможно, о какой-то дополнительной вакцинации", - казал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Хабихта, в настоящее время Украина уже достигла глобальную цель иметь 10% провакцинированных до конца сентября.

"Украина этот показатель уже достигла. Следующая цель – до конца года провакцинировать хотя бы 40% населения, но Украина, я думаю, к этому времени сможет достичь даже более высоких показателей", - сказал он.

При этом представитель ВОЗ напомнил, что цели национального плана вакцинации в Украине выше.