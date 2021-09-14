Медицина

15:03 14.09.2021

Все областные клинические больницы Украины в ближайшие годы планируют обеспечить вертолетными площадками

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Все областные клинические больницы Украины в ближайшие годы планируют обеспечить вертолетными площадками

В рамках президентской программы "Большое строительство" все областные клинические больницы Украины в 2022-2023 гг. будут оснащены площадками для вертолетов, что будет способствовать развитию аэромедицинской эвакуации, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"В экстренной медицине существует правило "золотого часа". Это именно тот промежуток времени, после травмы или иного неотложного состояния, когда наибольший шанс спасти пациента от смерти", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

Поэтому, отметил Ляшко, Минздрав совместно с Министерством внутренних дел, Национальной полицией и ГСЧС запустил экспериментальный проект аэромедицинской эвакуации. В рамках этого проекта диспетчер центров экстренной медицинской помощи может инициировать вопрос об аэромедицинской эвакуации больных с неотложными состояниями, пояснил глава Минздрава.

"В рамках программы президента Украины "Большое строительство" на 2022-2023 гг. для улучшения материально-технической базы учреждений здравоохранения предусматриваем строительство вертолетных площадок в каждой областной клинической больнице в каждом регионе нашей страны", - написал Ляшко.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в рамках "Большого строительства" уже создано 33 больницы и 260 сельских амбулаторий. В планах - к концу этого года обновить и построить еще 30 медучреждений, 340 сельских амбулаторий и 200 приемных отделений.

 

Теги: #ляшко #большое_строительство #больницы #вертолет
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