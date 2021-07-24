Ляшко предложит Кабмину назначить на должности заместителей главы НСЗУ Анну Фенчак и Татьяну Бойко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко намерен предложить Кабинету министров назначить на должности заместителей главы Национальной службы здоровья (НСЗУ) Анну Фенчак и Татьяну Бойко, министр надеется, что на следующей неделе НЗСУ получит первых официально назначенных лиц на руководящие должности за последние 1,5 года.

"По результатам проведенных собеседований предложу правительству назначить на должности заместителей главы Национальной службы здоровья Украины: Анну Фенчак, которая обещает защищать программу медицинских гарантий от любых штормов и мечтает реализовать в Украине универсальный доступ к медицинским услугам для всех, независимо от пола, места проживания, уровня достатка и других социально-демографических характеристик; Татьяну Бойко, которая будет налаживать коммуникацию с регионами, как с территориальными подразделениями НЗСУ, так и с главными врачами и органами местного самоуправления", - написал министр на своей странице в Фейсбуке.

Ляшко также выразил надежду, что "на следующей неделе НЗСУ получит первых официально назначенных лиц на руководящие должности за последние 1,5 года".

"Правда, с испытательным сроком, в которые попадут и те обещания с собеседования на 100 дней работы (ну хорошо, немного больше ста). Осталось сделать еще один шаг - выбрать руководителя НЗСУ. Ждем объявления о начале конкурса. А может и не на один. Обратился к правительству с просьбой ввести в штат НСЗУ должность еще одного заместителя, который будет прицельно заниматься вопросами цифровой трансформации и развития", - отметил глава Минздрава.