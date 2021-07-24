Медицина

15:02 24.07.2021

Ляшко предложит Кабмину назначить на должности заместителей главы НСЗУ Анну Фенчак и Татьяну Бойко

2 мин читать
Ляшко предложит Кабмину назначить на должности заместителей главы НСЗУ Анну Фенчак и Татьяну Бойко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко намерен предложить Кабинету министров назначить на должности заместителей главы Национальной службы здоровья (НСЗУ) Анну Фенчак и Татьяну Бойко, министр надеется, что на следующей неделе НЗСУ получит первых официально назначенных лиц на руководящие должности за последние 1,5 года.

"По результатам проведенных собеседований предложу правительству назначить на должности заместителей главы Национальной службы здоровья Украины: Анну Фенчак, которая обещает защищать программу медицинских гарантий от любых штормов и мечтает реализовать в Украине универсальный доступ к медицинским услугам для всех, независимо от пола, места проживания, уровня достатка и других социально-демографических характеристик; Татьяну Бойко, которая будет налаживать коммуникацию с регионами, как с территориальными подразделениями НЗСУ, так и с главными врачами и органами местного самоуправления", - написал министр на своей странице в Фейсбуке.

Ляшко также выразил надежду, что "на следующей неделе НЗСУ получит первых официально назначенных лиц на руководящие должности за последние 1,5 года".

"Правда, с испытательным сроком, в которые попадут и те обещания с собеседования на 100 дней работы (ну хорошо, немного больше ста). Осталось сделать еще один шаг - выбрать руководителя НЗСУ. Ждем объявления о начале конкурса. А может и не на один. Обратился к правительству с просьбой ввести в штат НСЗУ должность еще одного заместителя, который будет прицельно заниматься вопросами цифровой трансформации и развития", - отметил глава Минздрава.

 

Теги: #ляшко #нсзу #кадры #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:55 23.07.2021
Минцифры завершает бета-тестирование ковидного сертификата в приложении "Дия" – НСЗУ

Минцифры завершает бета-тестирование ковидного сертификата в приложении "Дия" – НСЗУ

12:57 23.07.2021
Зеленский сменил главу СВР, ведомство возглавил Литвиненко - указы

Зеленский сменил главу СВР, ведомство возглавил Литвиненко - указы

21:01 21.07.2021
В Украине не работают 40% пунктов вакцинации от коронавируса – Ляшко

В Украине не работают 40% пунктов вакцинации от коронавируса – Ляшко

16:16 21.07.2021
Кабмин назначил Кузьменкова врио главы Госагентства водных ресурсов

Кабмин назначил Кузьменкова врио главы Госагентства водных ресурсов

17:40 20.07.2021
Использование 15 доз из мультидозового флакона ковидной вакцины Moderna позволит получить почти 143 тыс. дополнительных доз - Минздрав

Использование 15 доз из мультидозового флакона ковидной вакцины Moderna позволит получить почти 143 тыс. дополнительных доз - Минздрав

12:19 20.07.2021
Соотношение официально трудоустроенных украинцев к неработающим достигает 1:2 – вице-премьер

Соотношение официально трудоустроенных украинцев к неработающим достигает 1:2 – вице-премьер

11:21 20.07.2021
Украина начинает 5-й этап вакцинальный кампании, вакцинироваться от Covid-19 смогут все желающие

Украина начинает 5-й этап вакцинальный кампании, вакцинироваться от Covid-19 смогут все желающие

10:50 20.07.2021
Номинационный совет назначил представителей государства в набсоветы "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго"

Номинационный совет назначил представителей государства в набсоветы "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго"

09:37 20.07.2021
Вакцинальные центры откроют в каждом райцентре - Ляшко

Вакцинальные центры откроют в каждом райцентре - Ляшко

09:08 20.07.2021
В Украине за сутки вакцинировано более 80 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки вакцинировано более 80 тыс. человек – Минздрав

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вакцинальные центры откроют в каждом райцентре - Ляшко

В Украине за сутки от коронавируса привили рекордное количество граждан – Минздрав

Минздрав Украины изменил требования к хранению вакцины Pfizer-BioNTech по просьбе производителя

Парламент отправил на доработку законопроект о легализации медканнабиса

Минздрав призвал парламент принять законопроект о легализации медицинского каннабиса

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС до конца 2021 г. поставит более 200 млн доз вакцин против COVID-19 странам с низким и средним уровнем доходов

В Киевской области открыли еще 4 центра вакцинации населения от коронавируса

В Израиле готовятся к проведению клинических испытаний оральной вакцины от COVID-19

Зеленский подписал закон об упрощении закупок товаров и услуг, необходимых для противодействия COVID-19

Уханьский институт вирусологии отрицает, что до конца декабря 2019 года изучал коронавирус или хранил его

В ЮАР будут производить вакцину Pfizer против COVID-19

Кабмин разрешил провести реорганизацию нескольких учреждений Нацакадемии меднаук

Кабмин урегулировал порядок ввоза незарегистрированных лекарств

Украина имеет договоренности на поставку до конца лета 13 млн доз ковидных вакцин – Шмыгаль

На Закарпатье завершили реконструкцию приемного отделения Центральной районной больницы в Хусте

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА