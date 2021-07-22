Медицина

10:31 22.07.2021

Уханьский институт вирусологии отрицает, что до конца декабря 2019 года изучал коронавирус или хранил его

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Уханьский институт вирусологии отрицает, что до конца декабря 2019 года изучал коронавирус или хранил его

Уханьский институт вирусологии вплоть до конца декабря 2019 года не занимался изучением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, сообщает в четверг издание The Global Times со ссылкой на профессора этого института Юань Чжимина.

"До 30 декабря 2019 года Уханьский институт вирусологии не имел дела, не хранил и не изучал новый коронавирус и никогда не придумывал, не конструировал или не допускал утечки этого вируса, сказал Юань Чжимин", - отмечает издание.

На пресс-конференции он также сказал, что несмотря на сообщения о серьезной болезни трех сотрудников Уханьского института вирусологии в 2019 году, никто так и не предоставил имена заболевших, несмотря на требования института. Он подчеркнул, что ни один из сотрудников и студентов института не заразился коронавирусом, а утечек из лаборатории с момента ее введения в эксплуатацию в 2018 году не было.

В свою очередь глава китайской стороны в совместной команде экспертов Китая и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Лян Ваньнянь заявил, что специалисты уже пришли к выводу о крайней маловероятности утечки коронавируса из лаборатории, и необходимости в дополнительном сборе информации на месте событий нет.

"Если некоторые страны полагают, что в этом районе нужно провести дальнейшее расследование, то его следует вести в лабораториях, в которых еще не проводились инспекции", - продолжил Лян Ваньнянь.

Ранее в четверг заместитель главы Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что Пекин не согласен с предложенным ВОЗ планом, предусматривающим второй этап изучения происхождения COVID-19 в Китае. По его словам, это предложение содержит "формулировки, которые не уважают науку".

Цзэн Исинь добавил, что в Уханьском институте вирусологии никогда не работали с искусственно созданными вирусами и не исследовали мутации, меняющие функционирование генов.

В мае текущего года президент США Джо Байден приказал американским спецслужбам в ближайшие три месяца доложить о том, появился ли вирус COVID-19 в Китае впервые от животного или в результате лабораторной утечки.

Позднее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на саммите G7 заявил, что не исключает версию лабораторной утечки COVID-19, и Китай должен помочь в расследовании источника вируса.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй на пресс-коференции в минувшую среду назвал "смехотворным" подключение к изучению вопроса о происхождении вируса не ученых, а сотрудников американской разведки. Он также сообщил, что Вашингтон в последнее время активизировал давление на ВОЗ и ее генерального директора по этой проблеме.

Группа экспертов ВОЗ ранее посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе о результатах посещения был сделан вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна".

Великобритания и США крайне критически отнеслись к этому, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам.

Теги: #вирус #институт #ухань #sars
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