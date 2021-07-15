Медицина

16:44 15.07.2021

Минздрав Украины изменил требования к хранению вакцины Pfizer-BioNTech по просьбе производителя

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Минздрав Украины изменил требования к хранению вакцины Pfizer-BioNTech по просьбе производителя

Министерство здравоохранения Украины разрешило хранить неразведенную вакцину от COVID-19 Comirnaty производства Pfizer-BioNTech при температуре от +2°C до +8°C в течение месяца вместо пяти дней, сообщается на сайте ведомства.

Соответствующее письмо от компании Pfizer Export B.V. с просьбой пересмотреть требования к холодовой цепи вакцины Comirnaty Минздрав получил 24 июня 2021 года. Компания обратилась к регуляторам после серии новых исследований.

Изменили требования к хранению вакцины также Европейское агентство по лекарственным средствам, Управление по продовольствию и медикаментам США, Агентство по регулированию лекарственных средств Великобритании и соответствующие органы других стран.

Теги: #comirnaty #хранение #вакцина #pfizer
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