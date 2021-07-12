Медицина

12:10 12.07.2021

Минздрав Украины начал использование вакцины Pfizer в центрах массовой вакцинации

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Минздрав Украины начал использование вакцины Pfizer в центрах массовой вакцинации

Министерство здравоохранения начало использование ковидной вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech в центрах массовой вакцинации.

Как сообщает Минздрав, эта вакцина будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

"До конца июля Украина получит 1 млн доз вакцины Comirnaty / Pfizer-BioNTech от COVID-19, поэтому Минздрав решил сделать эту вакцину доступной для широкой общественности", - сообщает координационный центр вакцинации.

При этом Минздрав отмечает, что в Украине ежедневно работает до 2 тыс. пунктов вакцинации, где используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech, которая поставляется в однодозных флаконах и не требует сверхнизких температур хранения.

"Все вакцины, которые использует Украина, одобрены ВОЗ. По данным последних исследований, вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech продемонстрировала эффективность в 83,5% в предотвращении симптоматических заболеваний COVID-19 и 100%ную эффективность в предупреждении госпитализации и смерти", - подчеркивает заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, которого цитирует пресс-служба ведомства.

По состоянию на 12 июля Украина уже получила более 5,6 млн доз различных вакцин, в частности 2,4 млн доз CoronaVac/Sinovac, почти 1,7 млн доз Comirnaty / Pfizer, и почти 1,6 млн доз вакцины AstraZeneca различных производителей.

Теги: #вакцина #минздрав #pfizer
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