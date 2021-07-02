Медицина

18:54 02.07.2021

Мир проходит через очень опасную стадию пандемии из-за штаммов COVID-19 вроде "дельты" - глава ВОЗ

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Мир проходит через очень опасную стадию пандемии из-за штаммов COVID-19 вроде "дельты" - глава ВОЗ

Мир достиг крайне тревожного этапа пандемии COVID-19 в связи с распространением более заразных вариантов этого вируса вроде "дельты", заявил в пятницу на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Мы находимся в очень опасном периоде пандемии COVID-19, усугубленной более заразными вариантами вируса, такими как "дельта", который становится доминантным штаммом во многих странах", - предупредил Гебрейесус.

Он отметил, что тип "дельта" зафиксирован уже в 98 государствах, и этот штамм распространяется в странах как с высоким, так и с низким уровнем вакцинации населения.

В таких условиях, подчеркнул Гебрейесус, лучший способ замедлить пандемию, спасти жизни и добиться экономического восстановления - вакцинироваться.

"Я призвал лидеров стран мира работать вместе, чтобы гарантировать: через год 70% всех жителей каждой страны будут вакцинированы против COVID-19", - сказал глава ВОЗ.

Он также призвал вакцинировать как минимум 10% населения всех стран к сентябрю, что защитит работников здравоохранения и наиболее уязвимые группы населения, а также позволит преодолеть наиболее острую фазу пандемии.

Согласно оценкам Гебрейесуса, эта задача представляется непростой, но посильной, потому что в мире "уже распределены 3 млрд доз вакцин от COVID-19".

Теги: #коронавирус #воз
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