Медицина

11:27 02.07.2021

J&J заявила об эффективности своей вакцины против штамма "дельта" COVID-19

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J&J заявила об эффективности своей вакцины против штамма "дельта" COVID-19

Американская компания Johnson & Johnson объявила, что ее однокомпонентная вакцина против коронавируса COVID-19 эффективна против активно распространяющегося в мире штамма "дельта" индийского происхождения.

"Johnson & Johnson обнародовала данные, которые показывают, что ее однокомпонентная вакцина от COVID-19 вызывает сильную и стойкую (иммунную - ИФ) реакцию на штамм "дельта" и другие широко распространенные разновидности SARS-CoV-2", - говорится в заявлении компании.

В нем отмечается, что вакцина обеспечивает защиту против этих штаммов как минимум на восемь месяцев.

"Мы считаем, что наша вакцина обеспечивает надежную защиту против COVID-19", - сказал заместитель председателя исполнительного комитета и главный научный сотрудник Johnson & Johnson Пол Стоффельс.

Штамм "дельта" появился в Индии. Однако во избежание названия штаммов по географическому признаку в ВОЗ ввели их обозначения по буквам греческого алфавита.

В настоящее время данный штамм активно распространяется во многих странах мира.

Однокомпонентная вакцина Johnson & Johnson от коронавируса, в частности, одобрена для применения в США.

Теги: #jj #вакцина
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